Fixtures released for Bluefin Sport Championship

The fixtures have been released for the Bluefin Sport Championship 2018/19 season.

August 11 2018 3pm

Ballinamallard United v Limavady United

Dundela v Dergview

H&W Welders v Carrick Rangers

Knockbreda v Larne

Loughgall v Portadown

PSNI v Ballyclare Comrades

August 18 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Loughgall

Carrick Rangers v Dundela

Dergview v H&W Welders

Larne v Ballinamallard United

Limavady United v Knockbreda

Portadown v PSNI

August 25 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Limavady United

Ballinamallard United v Dergview

H&W Welders v Portadown

Knockbreda v Carrick Rangers

Loughgall v Larne

PSNI v Dundela

September 1 2018 3pm

Ballinamallard United v Portadown

Dundela v Loughgall

Dergview v Knockbreda

H&W Welders v Ballyclare Comrades

Limavady United v Carrick Rangers

PSNI v Larne

September 7 2018 7.45pm

Ballyclare Comrades v Ballinamallard United

Carrick Rangers v Dergview

Knockbreda v Dundela (TBC)

Larne v H&W Welders

Loughgall v PSNI

Portadown v Limavady United

September 15 2018 3pm

Ballinamallard United v Knockbreda

Dundela v Larne

Dergview v Limavady United

Loughgall v H&W Welders

Portadown v Ballyclare Comrades

PSNI v Carrick Rangers

September 22 2018 3pm

Carrick Rangers v Ballyclare Comrades

Dergview v PSNI

H&W Welders v Ballinamallard United

Knockbreda v Loughgall

Larne v Portadown

Limavady United v Dundela

September 29 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Larne

Ballinamallard United v Carrick Rangers

Dundela v H&W Welders

Loughgall v Limavady United

Portadown v Dergview

PSNI v Knockbreda

October 6 2018 3pm

Carrick Rangers v Loughgall

Dundela v Ballinamallard United

Dergview v Ballyclare Comrades

H&W Welders v PSNI

Knockbreda v Portadown

Limavady United v Larne

October 13 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Dundela

Carrick Rangers v Portadown

Knockbreda v H&W Welders

Larne v Dergview

Loughgall v Ballinamallard United

PSNI v Limavady United

October 20 2018 3pm

Ballyclare Comrades v Knockbreda

Ballinamallard United v PSNI

Dergview v Loughgall

Larne v Carrick Rangers

Limavady United v H&W Welders

Portadown v Dundela

Saturday October 27

Carrick Rangers v PSNI

Dundela v Limavady United

H&W Welders v Larne

Knockbreda v Dergview

Loughgall v Ballyclare Comrades

Portadown v Ballinamallard United

Saturday, November 3

Ballyclare Comrades v Carrick Rangers

Ballinamallard United v H&W Welders

Dergview v Dundela

Larne v Knockbreda

Limavady United v Loughgall

PSNI v Portadown

Saturday, November 10

Carrick Rangers v Ballinamallard United

Dundela v PSNI

H&W Welders v Dergview

Limavady United v Ballyclare Comrades

Loughgall v Knockbreda

Portadown v Larne

Saturday, November 17

Dundela v Portadown

Dergview v Carrick Rangers

H&W Welders v Loughgall

Knockbreda v Ballyclare Comrades

Larne v Limavady United

PSNI v Ballinamallard United

Saturday, November 24

Ballyclare Comrades v H&W Welders

Ballinamallard United v Dundela

Carrick Rangers v Knockbreda

Larne v PSNI

Limavady United v Portadown

Loughgall v Dergview

Saturday, December 1

Dundela v Ballyclare Comrades

Dergview v Larne

H&W Welders v Limavady United

Knockbreda v Ballinamallard United

Portadown v Carrick Rangers

PSNI v Loughgall

Saturday, December 8

Ballyclare Comrades v Dergview

Ballinamallard United v Loughgall

Carrick Rangers v H&W Welders

Larne v Dundela

Limavady United v PSNI

Portadown v Knockbreda

Saturday, December 15

Ballyclare Comrades v Portadown

Ballinamallard United v Larne

Dundela v Knockbreda

Limavady United v Dergview

Loughgall v Carrick Rangers

PSNI v H&W Welders

Wednesday, December 26

Carrick Rangers v Limavady United

Dergview v Ballinamallard United

H&W Welders v Dundela

Knockbreda v PSNI

Larne v Ballyclare Comrades

Portadown v Loughgall

Saturday, December 29

Ballyclare Comrades v PSNI

Carrick Rangers v Larne

Dergview v Portadown

H&W Welders v Knockbreda

Limavady United v Ballinamallard United

Loughgall v Dundela

2019

Saturday, January 12

Ballinamallard United v Ballyclare Comrades

Dundela v Carrick Rangers

Knockbreda v Limavady United

Larne v Loughgall

Portadown v H&W Welders

PSN v Dergview

Further fixtures will be confirmed after this date.